No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conversam com as campeãs Jéssica Rodrigues e Patrícia Sampaio. Jéssica Rodrigues nasceu na Madeira onde começou a praticar patinagem e agora é campeã do mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo. A campeã revela como se tornou a primeira portuguesa a conquistar um título mundial em desportos de inverno. Saiba mais em TVI Player