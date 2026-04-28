No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Jeremias, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um impressionante 2.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Jéssica sobre Diogo e Ariana: “Com as atitudes que estavam a ter, davam força à Eva”
- Dois às 10
- Hoje às 12:01
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:29
Jéssica sobre Diogo e Ariana: “Com as atitudes que estavam a ter, davam força à Eva”
Hoje às 12:01
02:51
Aos 83 anos, Feliciana ganhou 250 mil euros na TVI. Eis o que fez com o dinheiro
Hoje às 10:19
09:40
Ganhou 250 mil euros na TVI e gastou-os de uma maneira que ninguém esperava
Hoje às 10:21
03:18
Jéssica revela conversa com Wilson Manafá antes de entrar no “Secret Story 10”
Hoje às 11:15
03:18
Cláudio Ramos surpreende Jéssica em direto com comentário sobre o seu físico
Hoje às 11:15
02:42
Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”
Hoje às 11:19
02:39
Wilson Manafá surpreende Jéssica em direto: “Não estava à espera”
Hoje às 11:22
02:39
Jéssica recorda o primeiro encontro entre a filha e Wilson Manafá: “Foi um sinal”
Hoje às 11:26
07:44
Jéssica recorda o abandono do pai: “Tive vários pesadelos com isso”
Hoje às 11:40
07:44
Arrepiante. Jéssica sonhava que aos 30 ia falecer e foi confrontada: “A tua mãe dizia a mesma coisa e aconteceu”
Hoje às 11:43
04:49
Imagens do casting de Jéssica revelam detalhes da noite em que foi abandonada pelo pai
Hoje às 11:48
02:07
Cristina Ferreira revela que Sara não quis encontrar-se com o filho antes do “Desafio Final”
Hoje às 11:54
43:11
Primeira entrevista de Jéssica após conquistar segundo lugar no Secret Story - Veja a conversa completa
Hoje às 12:37
02:50
Jéssica vê pela primeira vez imagens de Diogo e Ariana. E o conteúdo deixa-a sem reação
Há 3h e 17min
Mais Vistos
02:42
Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”
Hoje às 11:19
03:24
Eva revela planos com Tiago: “Marcámos…”
Ontem às 12:06
02:51
Aos 83 anos, Feliciana ganhou 250 mil euros na TVI. Eis o que fez com o dinheiro
Hoje às 10:19
02:39
Jéssica recorda o primeiro encontro entre a filha e Wilson Manafá: “Foi um sinal”
Hoje às 11:26
05:58
Em direto, Eva desmente mãe de Diogo: “É mentira”
Ontem às 11:42
02:39
Wilson Manafá surpreende Jéssica em direto: “Não estava à espera”
Hoje às 11:22