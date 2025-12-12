VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Jéssica sobre Pedro e Marisa: "Eles não se apoiam"

No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Vieira, Raquel Demétrio e Carolina Nunes para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no “Secret Story 9”.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:21
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 2h e 41min

Comovido com a história do pequeno Daniel, Cláudio Ramos não resiste e termina conversa com abraço emotivo

Há 3h e 12min

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

Há 3h e 17min

Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos. Com 4, não fala e ninguém sabe como o pequeno Daniel vai crescer

Há 3h e 21min

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

Há 3h e 29min

Adepto do Sporting, vítima de tragédia, alega negligência do clube: “Porque é que não me acodem a mim?”

Há 3h e 33min

Programa da TVI recebe sobrevivente de tragédia que abalou o país. Cláudio Ramos reage: "É um milagre estar aqui"

Há 3h e 45min
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Hoje às 10:53

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 2h e 41min

Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos

Hoje às 10:57

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 12 min

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 16 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 22min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Ontem às 14:35

Fotos

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 12 min

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 16 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 42 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 22min