Jéssica Vieira e Afonso Leitão: Um amor que nasceu no «Secret Story» chegou ao fim - Veja o apelo do ex-concorrente

No «Dois às 10», o fim do namoro entre Jéssica Vieira e Afonso Leitão dominou as «Conversas de Café». A notícia da separação, confirmada por Afonso, gerou debate sobre os motivos que levaram ao término da relação. «É verdade, eu e a Jéssica terminámos», confirmou Afonso, pedindo respeito neste momento delicado. A distância foi apontada como um dos principais fatores, com alguns a sugerirem que a incompatibilidade de agendas e a falta de tempo juntos podem ter desgastado o relacionamento. «Se calhar a distância. Eventualmente pode ter sido a distância, ou estava longe», comentaram no programa. A diferença de idades e os diferentes momentos de vida também foram levantados como possíveis causas. Jéssica, com uma carreira já consolidada, poderá ter prioridades diferentes de Afonso, que é mais novo. «A Jéssica já tem uma história e uma vida... Sim, já tem uma história e uma vida forte», foi dito. O facto de se terem conhecido num contexto diferente, dentro da casa do «Secret Story 8», também pode ter influenciado o desfecho da relação. A vida real, com as suas exigências e desafios, pode ter revelado incompatibilidades que não eram evidentes no reality show. Apesar da tristeza pelo fim do namoro, os comentadores do «Dois às 10» desejaram felicidades a ambos, esperando que encontrem a felicidade, cada um à sua maneira.