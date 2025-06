Joana Amaral Dias candidata à Presidência da República: «Portugal precisa de um rumo»

No «Dois às 10», Joana Amaral Dias anunciou a sua candidatura à Presidência da República, afirmando que Portugal precisa de uma resposta. A psicóloga e criminóloga, com 30 anos de experiência a «ouvir e a defender os portugueses», acredita que pode fazer a diferença. Joana Amaral Dias partilhou que tomou a decisão em conjunto com o marido com quem tem um relacionamento de mais de uma década. «Se eu não tivesse a benção do Pedro, nunca avançaria porque a nossa família está a primeiros», confessou. Saiba mais em TVI Player