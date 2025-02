DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Joana Dias aconselha signo: «Tem que criar a estratégia!»

Carla Anes

Hoje às 10:46

No «Dois às 10», Joana Dias aconselhou os capricornianos a «criarem estratégias» para fortalecer os seus relacionamentos. A taróloga frisou que o foco dos capricornianos está no trabalho, e que por isso, as relações estão «esgotadas».

