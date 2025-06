Joana Diniz agradece apoio: «O João Ricardo tem percebido que eu não estou bem»

Joana Diniz está a atravessar um momento emocionalmente delicado. A ex-concorrente de reality shows da TVI, conhecida do público desde a participação na “Casa dos Segredos”, partilhou nas redes sociais que sofreu recentemente um ataque de pânico.

“Nunca tinha tido um ataque de pânico, tive um muito grande depois de vir do arraial”, confessou a empresária num conjunto de vídeos publicados nas stories do Instagram.



Quem a tem apoiado nestes dias é João Ricardo, amigo e também ex-concorrente do Secret Story, com quem vai desfilar na Avenida da Liberdade pela Marcha da Graça.