Joana Diniz surpreendeu os seguidores ao partilhar uma declaração emotiva nas redes sociais. No Instagram, a ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final» partilhou stories em que mostrou as flores que recebeu da decoradora e amiga Elisa Carvalho, responsável pelo design do seu recém-inaugurado salão de cabeleireiro, e deixou palavras de gratidão: «Adoro-te muito, muito, muito, és incrível».