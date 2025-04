Joana Diniz fala da sua especialidade e brinca: «Sou o CR7 nos cabelos»

No «Dois às 10», Joana Diniz partilha a sua paixão e especialização em alisamentos. Embora o salão ofereça uma gama completa de serviços de estética e cabeleireiro, incluindo cor, madeixas e extensões, Joana destaca o seu foco nos alisamentos. A inspiração para as frases motivacionais no espelho veio de Elisa. Joana estará presente no salão de segunda a sábado, das 10h às 19h, pronta para transformar cabelos e elevar a autoestima dos seus clientes. «Tu és o CR7 dos cabelos», brinca, mostrando a sua dedicação e talento. Joana está preparada para o trabalho e a responsabilidade que o seu negócio exige, garantindo um serviço de excelência. Saiba mais em TVI Player