No “Dois às 10”, Joana partilha a sua história de vida marcada por anos de depressões sucessivas até descobrir, mais tarde, que era bipolar. A jovem confessou que chegou a sentir vergonha de si própria e recordou a infância sensível, em que a família apontava o seu “mau feitio”. Diagnosticada com depressão aos 16 anos, manteve-se medicada, mas os episódios de euforia e tristeza continuaram até perceber a verdadeira causa: a bipolaridade. Inicialmente, teve receio de revelar a condição, inclusive ao namorado, hoje marido. Hoje, graças ao tratamento e à estabilidade emocional, Joana não se deixa dominar pelos estados depressivos e obsessivos e sente-se uma pessoa completamente diferente daquela que era em 2017, encontrando equilíbrio na vida familiar e na maternidade.
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Joana enfrentou um diagnóstico inesperado aos 29 anos: “Cheguei a sentir vergonha de mim”
- Joana Lopes
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