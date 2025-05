No «Dois às 10», Joana partilha a sua experiência com a Perturbação Obsessiva-Compulsiva (POC), destacando uma forma menos conhecida da doença que afeta as relações. A convidada descreve os desafios que enfrentou, o isolamento e a dificuldade em partilhar a sua condição com os outros, incluindo família e amigos. Saiba mais em TVI Player