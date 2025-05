Joana fala sobre vida após cancro: «Não consigo ter relações sexuais desde que fui operada»

No «Dois às 10», Joana aborda o impacto do cancro na sua sexualidade e intimidade. A cirurgia, radioterapia e quimioterapia afetaram a sua função reprodutiva e a sua vida sexual, impactando a relação íntima com o marido, Mário. Cristina Ferreira questiona sobre o impacto da impossibilidade de manter uma relação sexual como antes e como isso afetou Joana. Saiba mais em TVI Player