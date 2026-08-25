Joana recorda infância traumática: «Fechava-nos numa despensa que limpávamos com lixívia»

No «Dois às 10», Joana, terapeuta, recordou mais um episódio doloroso da infância traumática que viveu em casa da tia paterna, revelando que esta a fechava, juntamente com os irmãos, numa despensa que tinham de limpar com lixívia. O relato junta-se a outros abusos sofridos nesse período, depois de Joana e a irmã mais nova terem fugido de casa dos pais na tentativa de escapar à violência do pai, apenas para encontrar um novo pesadelo em casa da tia. A situação só terminou quando, aos 17 anos, Joana fugiu novamente, desta vez para Lisboa, e denunciou os abusos ao Tribunal de Menores, o que levou à retirada dos irmãos da guarda da tia.