Joana Sobral reage à sua expulsão: «Não estava mesmo à espera e achava que era a Margarida!»

Carla Anes

Hoje às 11:41

No «Dois às 10», Joana Sobral reagiu à sua expulsão do «Secret Story: Desafio Final». Surpreendida com o resultado, confessou ter achado que Margarida Castro seria a expulsa devido às suas últimas ações no programa, mostrando-se tranquila com a sua saída.