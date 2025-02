Joana Sobral revela quem quer que vença o programa: «São grandes protagonistas»

Carla Anes

Hoje às 11:56

No «Dois às 10», Joana Sobral revela que gostaria que Daniela ou Inês vencessem o Secret Story. A convidada afirma que as duas concorrentes são as grandes protagonistas do programa, destacando o facto de Daniela estar sempre presente nas nomeações.