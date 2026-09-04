No “Dois às 10”, recebemos Joana Solnado, que revela tudo sobre o seu regresso à ficção nacional. A atriz fala sobre a sua participação em “Coração de Mãe”, conta como está a viver este novo desafio e partilha detalhes sobre a personagem que promete dar que falar.
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Joana Solnado sobre regresso à TVI: “Foi aqui que eu aprendi quase tudo o que sei”
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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Joana Solnado sobre regresso à TVI: “Foi aqui que eu aprendi quase tudo o que sei”
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