No «Dois às 10», Joana, terapeuta, partilhou a história de terror que viveu na infância, marcada pela violência constante do pai contra a mãe, confessando que «vi a morte rondar a minha casa muitas vezes» . Joana recorda que faltava muitas vezes comida em casa e que o irmão chegou a pegar numa faca para ameaçar o pai, caso este não parasse as agressões. Quando tinha sete anos, a mãe começou a consumir drogas e foi forçada a saltar de casa, e dois anos depois, com apenas nove anos, Joana fugiu com a irmã mais nova para casa de uma tia paterna, pensando que o pesadelo tinha terminado — mas ali voltaram a sofrer abusos, só conseguindo escapar definitivamente aos 17 anos, quando denunciou a tia ao Tribunal de Menores.
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Joana viveu o terror na infância: «Vi a morte rondar a minha casa muitas vezes»
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