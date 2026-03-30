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João é questionado sobre Eva e apresenta a namorada - Veja a conversa completa

Adriana, namorada de João, deixou finalmente o anonimato após a expulsão do concorrente do “Secret Story 10” e não passou despercebida na gala do programa. Hoje, no Dois às 10, o concorrente apresentou-a depois de fazer o balanço do reality show.

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:11
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