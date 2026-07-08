No “Dois às 10”, recebemos João Gomes, o mais recente expulso da casa. Filho de Ana Luísa, João foi surpreendido com uma saída a meio da semana, depois de ter sido nomeado como invisível pelos colegas. Agora, faz o balanço da sua participação e recorda os momentos mais marcantes da aventura.
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João Gomes reage à expulsão do “Big Brother Verão”: “Tinha mais para dar”
- Dois às 10
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