João Noronha Lopes afirma: «Vou ganhar as eleições do Benfica e digo isto com humildade»

No «Dois às 10», recebemos João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica. Esta não é a primeira vez que se lança nesta corrida, mas, segundo as sondagens, desta vez poderá mesmo sair vencedor. Com o coração encarnado desde criança, partilha connosco o sonho de liderar o clube do seu coração — um objetivo que espera concretizar no próximo dia 25 de outubro.