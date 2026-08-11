No “Dois às 10”, João Oliveira, que participou no “Big Brother 2024” e no “Big Brother Verão”, junta-se à irmã, Sara, para nos dar a conhecer o novo projeto que criaram em conjunto. Uma conversa a dois para descobrir todos os detalhes desta aventura e saber tudo sobre o que aí vem.
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João Oliveira deixa claro afastamento de Carolina Nunes: “Não temos o que falar”
- Dois às 10
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