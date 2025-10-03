João Patrício revela tudo sobre o novo programa da TVI, «Momento Certo»

No «Dois às 10», recebemos João Patrício para falar sobre a grande novidade das tardes da TVI. É já amanhã que estreia o programa «Momento Certo», um formato pensado para emocionar, surpreender e partilhar histórias únicas que vão prender os espectadores ao ecrã. Com João Patrício na condução, esta nova aposta promete ser um espaço cheio de momentos especiais, onde cada história encontra o seu tempo e lugar certos.