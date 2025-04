João recorda uma infância marcada pelos insultos: «Desde o monstro, o índio...»

No «Dois às 10», João partilhou as suas experiências de infância marcadas por um angioma facial. Desde cedo, lidou com olhares e comentários cruéis, que o fizeram sentir-se diferente e inadequado. «Quando tentava aproximar-me de alguém ou falar com alguém, os comentários eram complicados», recorda, mencionando os insultos que ouvia, como «monstro» ou «índio». Apesar do apoio incondicional da família, que sempre o acarinhou e criou um ambiente festivo, a entrada na escola primária revelou-se um desafio. João descreve que se sentia reservado e que preferia guardar os seus sentimentos para si, mas a rejeição amorosa devido à sua condição marcou-o profundamente. O receio de que as suas filhas herdassem a sua mancha facial também o assombrou, não querendo que elas passassem pelas mesmas dificuldades. Apesar de tudo, a família sempre o apoiou e nunca sentiu vergonha dele. Saiba mais em TVI Player