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João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara

No “Dois às 10”, João Ricardo abre o coração ao falar sobre os sentimentos que nutre por Sara.

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