No «Dois às 10», conhecemos a história de João, cuja vida deu uma reviravolta inesperada aos 45 anos. Depois de uma consulta de rotina sem qualquer sinal de alarme, naquela mesma noite acordou com todos os sintomas de um enfarte e foi levado de urgência para o hospital. Após entrar em coma, viu-se literalmente a viver com o coração fora do peito, numa luta diária pela sobrevivência, até ao momento em que surgiu um dador compatível. João recebeu um transplante de coração e, com ele, a oportunidade de recomeçar uma nova vida.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
João vive com o coração de outra pessoa: «Alguém morreu para que eu vivesse»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:25
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
13:48
João vive com o coração de outra pessoa: «Alguém morreu para que eu vivesse»
Hoje às 11:25
01:41
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
Hoje às 10:04
06:25
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
Hoje às 10:07
06:25
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
Hoje às 10:08
06:57
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
Hoje às 10:15
06:57
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
Hoje às 10:17
06:57
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão
Hoje às 10:17
06:57
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Hoje às 10:18
06:57
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»
Hoje às 10:18
02:12
Catarina Miranda prepara bacalhau à brás
Hoje às 10:22
02:12
Catarina Miranda revela o segredo para o ovo ficar no ponto certo no bacalhau à brás
Hoje às 10:25
11:01
Fábio tem 11 anos e dança ballet desde os seis
Hoje às 10:28
03:35
Linda Pereira é das 100 mulheres mais influentes no mundo
Hoje às 10:39
03:35
Linda Pereira trabalhou no Palácio de Buckingham
Hoje às 10:42
03:35
Rei Carlos III escreveu carta de recomendação para Linda Pereira
Hoje às 10:43
01:42
Cristina Ferreira e Catarina Miranda terminam conversa com abraço
Hoje às 10:56