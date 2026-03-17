No “Dois às 10”, recebemos Joaquim Monchique, um dos nomes mais queridos do público português, com mais de três décadas de carreira marcadas pelo talento, humor e versatilidade. Depois de enfrentar alguns desafios de saúde nos últimos tempos, o ator regressa aos palcos com a energia e a paixão que sempre o caracterizaram. Hoje, junta-se a nós para um pequeno-almoço especial, onde vamos conversar sobre o seu percurso, a sua recuperação e os novos projetos que tem em mãos.
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Joaquim Monchique relembra sinais dias antes de ter AVC
- Joana Lopes
- Hoje às 11:13
NESTE PROGRAMA
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