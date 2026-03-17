Joaquim Monchique relembra sinais dias antes de ter AVC

No “Dois às 10”, recebemos Joaquim Monchique, um dos nomes mais queridos do público português, com mais de três décadas de carreira marcadas pelo talento, humor e versatilidade. Depois de enfrentar alguns desafios de saúde nos últimos tempos, o ator regressa aos palcos com a energia e a paixão que sempre o caracterizaram. Hoje, junta-se a nós para um pequeno-almoço especial, onde vamos conversar sobre o seu percurso, a sua recuperação e os novos projetos que tem em mãos.