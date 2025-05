Jogador do Sporting acusado de agredir namorada

No «Dois às 10», o caso de violência doméstica envolvendo um jogador do Sporting ganha contornos preocupantes. A alegada vítima, namorada do atleta, procurou ajuda após agressões em casa e na rua, formalizando queixa e recebendo apoio hospitalar. O clube instaurou um processo interno, enquanto o jogador nega as acusações. A discussão centra-se nas consequências para o jogador, tanto no âmbito legal quanto desportivo. Saiba mais em TVI Player