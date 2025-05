Jogador do Sporting acusado de violência doméstica: «A namorada fugiu, refugiou-se e foi para o hospital»

No «Dois às 10», a acusação de violência doméstica contra um jogador do Sporting levanta questões sobre o impacto de figuras públicas em casos de agressão. A namorada do jogador alega ter sido agredida em casa e na rua, necessitando de assistência hospitalar e apresentando queixa às autoridades. O clube iniciou um processo interno, enquanto o jogador nega as acusações. Saiba mais em TVI Player