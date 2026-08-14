No «Dois às 10», Raquel e Jorge contam episódio do AVC que este sofreu. Foi por raquel ter dado conta dos sinais que Jorge foi socorrido atempadamente e é por isso que diz que a companheira o salvou. Raquel pediu à mãe para salvar Jorge e acredita que esta teve mão nisso.
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Jorge sofre AVC e afirma emocionado: "A Raquel salvou-me a vida"
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