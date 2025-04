José Cid abre o coração e faz desabafo emotivo: «É um anjo que me caiu do céu»

No «Dois às 10», José Cid partilhou detalhes da sua história de amor com Gabriela, revelando como se reencontraram após 30 anos de separação. O músico descreveu Gabriela como «um anjo que me caiu do céu», destacando o impacto positivo que ela teve na sua vida. A história começou em 83 e 84, mas o destino separou-os. «Separámo-nos, afastámo-nos», recorda José Cid. Trinta anos depois, o reencontro foi provocado pela filha do músico, que o avisou que Gabriela estaria de visita a Lisboa numa delegação do Ministério de Negócios Estrangeiros de Timor. O reencontro foi imediato, e a paixão reacendeu-se. José Cid confessou que Gabriela o «põe na ordem também, um bocadinho», e elogiou as suas habilidades culinárias. O músico revelou que, após um ano de relacionamento, Gabriela viajou várias vezes para Timor, e ele sentia muitas saudades. A relação solidificou-se, culminando num casamento que trouxe felicidade a ambos. Saiba mais em TVI Player