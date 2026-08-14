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Jovem de 15 anos liga para a polícia e assume ter matado a mãe. Irmã de quatro anos terá assistido ao crime

No «Dois às 10», os nossos comentadores da «Atualidade» comentam caso de um jovem de 15 anos foi detido em Algés, concelho de Oeiras, após ligar para a PSP a confessar ter assassinado a mãe, de 33 anos, com um golpe "mata-leão". O crime ocorreu após uma discussão e a irmã de quatro anos estava no local. O jovem permaneceu em casa com o corpo durante cerca de 21 horas antes de alertar as autoridades.

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