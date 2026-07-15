Jovem enfrenta o mesmo cancro duas vezes em menos de cinco anos

No “Dois às 10”, conhecemos a impressionante história de Gonçalo, que enfrentou um duro desafio ao ser diagnosticado duas vezes com o mesmo tipo de cancro antes de completar os 30 anos. Um testemunho de coragem, resiliência e esperança, onde partilha o impacto da doença, os momentos mais difíceis da luta e a força que encontrou para nunca desistir.