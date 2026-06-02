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Jovem jornalista da TVI emociona-se ao recordar experiência única com convidados: “Estou orgulhoso”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Lúcia e Manuel, um casal da ilha Terceira que há quase 40 anos vive uma luta marcada pela incerteza. Após o nascimento do filho Bruno, perceberam que algo não estava bem, mas durante anos não conseguiram obter respostas. Foi apenas com o nascimento da segunda filha, Marina, que, ao apresentar a mesma condição do irmão, surgiu finalmente um diagnóstico: osteogénese imperfeita.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:53
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