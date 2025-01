Jovem partilha história comovente: «Abdiquei da minha vida para cuidar dos meus pais» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 2h e 37min

No «Dois às 10», Ricardo Almeida partilhou a sua história de vida marcada por desafios e sacrifícios. Desde jovem, assumiu a responsabilidade de cuidar da sua mãe, que sofre de problemas psiquiátricos e de Parkinson. O falecimento do seu avô, que era o principal apoio da família, e o diagnóstico de cancro do seu pai agravaram a situação, levando-o a deixar o trabalho para se dedicar inteiramente aos seus pais. Ricardo procura uma vaga num lar na margem sul do Tejo para a sua mãe, permitindo-lhe voltar a trabalhar e ter alguma estabilidade.