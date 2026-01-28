Jovem vítima de acidente de viação reencontra, em direto, quem a salvou na estrada

No “Dois às 10”, voltamos a receber Beatriz, que nos contou como sobreviveu a um grave acidente de carro. O destino quis que, nos veículos que seguiam atrás, estivessem uma enfermeira e um socorrista, que naquele momento e naquele lugar acabaram por lhe salvar a vida. Beatriz revelou a sua vontade de reencontrar estes profissionais, mas confessou nunca mais ter sabido deles. Após a sua entrevista no programa, Filipa e Luís entraram em contacto connosco e, hoje, proporcionam a Beatriz um emocionante reencontro que há muito esperava.