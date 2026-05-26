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Jovens de 15 e 16 anos detidos por suspeita de matar menino de 11 anos

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Dois às 10
  • Há 1h e 45min
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