Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses

No “Dois às 10”, conhecemos a história de coragem e amor de Patrícia e Pedro. A 7 de novembro de 2025, o nascimento da pequena Áurea encheu a família de felicidade e esperança. Contudo, apenas três meses depois, numa consulta médica de rotina, surgiu um diagnóstico devastador: leucemia. Desde então, a alegria deu lugar à angústia e a uma luta diária contra o tempo. Com apenas três meses de vida, a Áurea precisa urgentemente de um dador compatível de medula óssea. Entre tratamentos, incertezas e noites sem dormir, os pais vivem dias de desespero, mas também de fé e determinação. Patrícia e Pedro partilham o seu testemunho emocionante e deixam um apelo sentido à solidariedade de todos: a inscrição como dador pode ser a esperança que salvará a vida da sua filha.