VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Juiz reformado ataca três pessoas com panela de sopa a ferver

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abordam um caso de extrema violência ocorrido em Vila Nova de Gaia, que envolve um juiz reformado de 77 anos. Segundo as notícias mais recentes sobre o incidente, o antigo magistrado foi detido após ter arremessado uma panela de sopa a ferver contra o proprietário de um café, a sua esposa e uma funcionária.

  • Hoje às 12:52
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Atualidade

Atropelou um jovem e não prestou ajuda por estar 'apertado' dos intestinos. Chegou a casa, foi à casa de banho e adormeceu consciente do que tinha feito

19 dez, 12:51

Eis o que se sabe sobre o português que matou o físico Nuno Loureiro

19 dez, 12:31

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”

18 dez, 15:12

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

18 dez, 12:33

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

18 dez, 12:21

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

17 dez, 12:31

Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"

17 dez, 12:25
MAIS

Mais Vistos

Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»

Ontem às 11:56

Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»

Ontem às 11:57

Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã

Ontem às 11:50

Filipa reformou-se para apoiar o marido e os filhos e perdeu a vontade de cuidar de si

Ontem às 10:04

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Ontem às 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

22 dez, 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

22 dez, 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

22 dez, 08:37

Fotos

Jornalista da TVI passou o Natal sozinho na Ucrânia. Sandra Felgueiras emocionou-se e acabou por se apaixonar

Há 2h e 38min

O gesto de Natal de Sandra Felgueiras que está a comover. Jornalista da TVI abre a casa ao ex-sogro que ia passar a consoada sozinho

Hoje às 12:18

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Ontem às 15:16

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Ontem às 13:57