Juiz reformado ataca três pessoas com panela de sopa a ferver

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abordam um caso de extrema violência ocorrido em Vila Nova de Gaia, que envolve um juiz reformado de 77 anos. Segundo as notícias mais recentes sobre o incidente, o antigo magistrado foi detido após ter arremessado uma panela de sopa a ferver contra o proprietário de um café, a sua esposa e uma funcionária.