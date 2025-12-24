No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abordam um caso de extrema violência ocorrido em Vila Nova de Gaia, que envolve um juiz reformado de 77 anos. Segundo as notícias mais recentes sobre o incidente, o antigo magistrado foi detido após ter arremessado uma panela de sopa a ferver contra o proprietário de um café, a sua esposa e uma funcionária.
Juiz reformado ataca três pessoas com panela de sopa a ferver
- Hoje às 12:52
NESTE PROGRAMA
10:07
Juiz reformado ataca três pessoas com panela de sopa a ferver
Hoje às 12:52
03:12
Cristina Ferreira escondeu da família um segredo de Natal
Hoje às 10:26
07:35
Cristina Ferreira partilha sonho antigo em comum com Goucha e deixa todos a rir
Hoje às 10:27
02:57
Mãe de Jorge Guerreiro fala da vida privada do cantor: «Ele que me apresente o que quiser, que eu estou lá para abrir a porta»
Hoje às 11:00
03:07
«É importante que sintam este choque cultural»: Sandra Felgueiras levou a família numa viagem inesquecível
Hoje às 11:26
08:53
Natal na Ucrânia: a história improvável de como Sandra Felgueiras se apaixonou por um jornalista de guerra
Hoje às 11:44
05:29
Sandra Felgueiras convidou o ex-sogro para a consoada: «Apesar do meu casamento não ter terminado da melhor maneira...»
Hoje às 11:46
04:27
Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Hoje às 11:46
03:12
Entrevista exclusiva ao homem que destruiu montra com o carro: «Atingi o meu limite»
Hoje às 11:55
05:12
Após 2 anos de alegados comentários preconceituosos do patrão, Kevin destruiu a montra da loja com o carro
Hoje às 11:58