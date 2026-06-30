VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Julho será um verdadeiro golpe de sorte para este signo

No “Dois às 10”, Joana Dias revela as previsões dos signos Capricórnio, Caranguejo, Leão, Aquário, Carneiro e Peixes para julho, ajudando os nativos destes a perceber o que esperar no amor, no trabalho e na vida pessoal ao longo deste mês.

  • Dois às 10
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

07:24

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Hoje às 11:34
03:35

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Hoje às 12:01
03:18

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56
03:26

Aos 90 anos, Maria Leopoldina impressiona com a sua profissão: “Até que as pernas andem, eu não paro”

Hoje às 10:03
31:50

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Hoje às 12:19
05:06

João Ricardo reage a críticas de Marcia Soares: “Se a Marcia acha que me chamar cobarde está certo…”

Ontem às 11:40

Signos

Eis os 6 signos mais favorecidos no mês de julho

Hoje às 10:50

Conheça os 6 signos menos favorecidos no mês de julho

Hoje às 10:42

Nem todos os signos terão um bom julho. Este será o menos favorecido

Hoje às 10:41

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Hoje às 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Capricórnio, Aquário e Peixes: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

1 jun, 11:16

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

1 jun, 11:14
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Hoje às 11:34

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Hoje às 12:01

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56

Aos 90 anos, Maria Leopoldina impressiona com a sua profissão: “Até que as pernas andem, eu não paro”

Hoje às 10:03

Receitas

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 2h e 53min

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Fora do Estúdio

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 3min

Casa Real Portuguesa anuncia noivado. Filho mais novo de D. Duarte Pio vai casar e a noiva não é portuguesa

Hoje às 09:43

Portugueses pelo mundo. Cristina Ferreira dá de caras com jogador de futebol que atua em Portugal

Hoje às 09:28

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Há 1h e 53min

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 2h e 53min

Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Há 2h e 58min

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 3min