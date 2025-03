Kelly Baron emociona-se: «É difícil criar uma criança longe das famílias»

Carla Anes

Hoje às 11:47

No «Dois às 10», Kelly Baron e Pedro Guedes abordam os desafios de conciliar a vida familiar entre Brasil e Portugal. A distância física impõe dificuldades, mas o casal demonstra que é possível manter os laços fortes através da comunicação e da presença constante, mesmo que virtual. Kelly partilha como a comunicação com a família é essencial, utilizando videochamadas para manter todos conectados e presentes na vida do filho. A conversa também recorda o início do relacionamento no «Big Brother VIP» e os receios iniciais após a gravidez. Pedro Guedes e Kelly Baron enfatizam a importância de garantir que o filho sinta o carinho e o cuidado de ambas as famílias, superando a distância geográfica. Kelly recorda o carinho que o filho recebeu de ambas as famílias desde o nascimento, sublinhando a importância desse apoio. «Brasil e Portugal, tá longe da família», confessa Kelly, destacando a importância de manter as duas famílias presentes. Saiba mais em TVI Player