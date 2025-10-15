VÍDEO SEGUINTE
Kim Kardashian volta a chocar o mundo com novo lançamento

Kim Kardashian voltou a dar que falar. A empresária e estrela norte-americana lançou uma nova linha de roupa íntima que está a causar furor nas redes sociais — trata-se de cuecas com pelos sintéticos, batizadas de “The Ultimate Bush”. O produto, disponível em várias cores e texturas, surpreendeu fãs e gerou reações divertidas e de espanto, incluindo as de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa «Dois às 10».

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:00
NESTE PROGRAMA
