No «Dois às 10», Kina dirige-se diretamente ao enteado, respondendo às acusações e deixando um aviso firme sobre respeito e limites na relação familiar.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste
- Hoje às 12:29
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:00
Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste
Hoje às 12:29
06:22
"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 16
Hoje às 10:01
01:41
Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave
Hoje às 10:09
06:08
Cláudio Ramos faz revelação inesperada: «Quando fui marido de uma mulher...»
Hoje às 10:25
02:09
Presentes de casamento: Cláudio Ramos dá a sua peculiar opinião e 'choca' comentadores
Hoje às 10:26
01:59
Margarida Corceiro surpreende e deslumbra na sua estreia internacional em Veneza
Hoje às 10:49
05:32
Cláudio Ramos revela porque deixou de seguir David Beckham... e a razão é hilariante
Hoje às 10:51
04:35
Georgina Rodriguez deslumbra em Veneza, mas é o anel de noivado que rouba todas as atenções
Hoje às 11:03
06:36
Desentendimento entre namorada de Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'
Hoje às 11:08
06:36
Quem assume o trono se algo acontecer ao príncipe William? Debate aquece no estúdio
Hoje às 11:16
11:22
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente
Hoje às 11:31
07:09
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?
Hoje às 11:46
04:47
Kina recorda história com ex-marido: «Era assédio puro, tinha mais 26 anos que eu»
Hoje às 12:05
07:42
Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de privacidade»
Hoje às 12:27
03:49
Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»
Hoje às 12:30
08:40
Elevador da Glória: Emocionante testemunho de quem seguia no segundo elétrico: «Vamos todos morrer...»
Há 3h e 58min