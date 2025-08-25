Kina não se poupa nas críticas a ex-colega: «Ele é venenoso...»
- Ontem às 12:12
No «Dois às 10», Kina não poupou críticas ao ex-colega Viriato Quintela, comentando o comportamento do concorrente no Big Brother Verão e partilhando a sua opinião sincera sobre a forma como ele age na casa.
A icónica estilista portuguesa participou nesta edição do reality show como concorrente, trazendo a sua experiência e carisma para a casa, mas acabou por ser expulsa na gala de ontem, deixando os colegas e telespectaores surpreendidos com a sua saída.