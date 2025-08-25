Kina recorda afastamento da fama: «Quando despareci, foi porque quis»

No «Dois às 10», Kina abriu o coração sobre a sua pausa da vida pública e explicou que o afastamento da fama foi uma escolha consciente, revelando os motivos que a levaram a optar por viver fora dos holofotes durante um período da sua carreira.

A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.