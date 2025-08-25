Kina revela porque nunca se sentiu sozinha na casa. A razão pode surpreender e até emocionar
No «Dois às 10», Kina explicou por que nunca se sentiu sozinha durante a sua participação no Big Brother Verão. A estilista portuguesa contou que, sempre que falava para as câmaras, tinha a sensação de estar a conversar diretamente com os telespectadores, o que a fez sentir acompanhada e apoiada em todos os momentos dentro da casa.
A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.