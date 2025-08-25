Kina revela porque nunca se sentiu sozinha na casa. A razão pode surpreender e até emocionar

  • Ontem às 12:20
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No «Dois às 10», Kina explicou por que nunca se sentiu sozinha durante a sua participação no Big Brother Verão. A estilista portuguesa contou que, sempre que falava para as câmaras, tinha a sensação de estar a conversar diretamente com os telespectadores, o que a fez sentir acompanhada e apoiada em todos os momentos dentro da casa.

A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.

Vídeos

Luís Gonçalves revela estado da amizade com Carina Frias fora da casa do Big Brother

Há 12 min

Luís Gonçalves sobre Márcia Soares: «É uma mulher interessante»

Há 15 min

Cristina Ferreira confronta Luís Gonçalves: «Achas graça à Marcia?»

Há 16 min

O que é feito de Luís Gonçalves? Vencedor do Big Brother esclarece situação amorosa e profissional

Há 25 min

Ao contrário do que possa pensar, esta é a forma mais nutritiva de consumir tomate

Há 45 min

Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento

Ontem às 13:23

Um furacão de energia e boa disposição: Kina recorda os seus melhores momentos no Big Brother Verão

Ontem às 12:43
MAIS

Mais Vistos

Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa

Ontem às 10:47

Kina não se poupa nas críticas a ex-colega: «Ele é venenoso...»

Ontem às 12:12

Sobre Catarina Miranda, Kina responde: «Quando a procurava, porque não lhe virava as costas?»

Ontem às 11:54

«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão

Ontem às 11:41

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 43 min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 2min

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

Ontem às 11:32

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

22 ago, 12:33

Fotos

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 43 min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 2min

Uma das mais bonitas praias fluviais da região abriu ao público – inclui piscina flutuante e outras atrações

Ontem às 17:00

Este segredo para ovos estrelados sem fogão (e sem gordura) ninguém lhe contou

Ontem às 16:30