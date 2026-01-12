VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Kina sobre a sua relação com os recrutas na “1.ª Companhia”: “Eu era muito forte, tinha que ser abatida”

No “Dois às 10”, No “Dois às 10”, Kina falou com Cláudio Ramos na sequência da sua saída da “1.ª Companhia”, partilhando de forma sincera e emotiva os desafios e obstáculos que enfrentou ao longo do reality show. A ex-recruta mostrou-se visivelmente abalada e confessou sentir frustração e injustiça perante a nomeação direta imposta pelo comandante. No entanto, foi um outro momento inesperado da entrevista, carregado de intensidade e emoção, que acabou por marcar a conversa, oferecendo aos telespectadores uma perspetiva mais íntima, humana e profunda da ex-recruta.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:36
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Após ficar sem os pais aos 10 anos, durante um ano, Lara teve este sonho todas as noites

Hoje às 12:08

Órfã aos 10 anos, Lara foi confrontada com uma dura realidade

Hoje às 12:06

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:56

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Hoje às 11:56

Kina esclarece motivo pelo qual não brindou Filipe Delgado: “Ele precisava de ajuda psicológica”

Hoje às 11:46

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:46

Kina confessa desilusão com o comandante da “1.ª Companhia”: “Fiz mais abdominais do que muitos homens”

Hoje às 11:34
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Hoje às 11:56

Adriano Silva Martins critica prestação de Kina na “1.ª Companhia”: “Não percebo esta Kina que vi durante estes dez dias”

Hoje às 10:00

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:56

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:46

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Hoje às 15:49

Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

Hoje às 14:53

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Hoje às 11:15

Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Hoje às 09:30

Fotos

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 32min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 0min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 25min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 30min