Lara Machado recorda história comovente com um fã do «Big Brother 3»

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», a ex-concorrente do Big Brother 3 recorda com carinho a forte ligação que mantinha com os fãs, numa época em que as redes sociais não existiam. Lara Machado recorda que «não havia esta ligação cá agora de redes sociais», o que tornava o contacto com o público ainda mais especial e pessoal. A ausência de redes sociais não impedia que os participantes sentissem o carinho e o apoio dos fãs de forma intensa. Lara partilha uma história curiosa sobre os seus padrinhos de casamento, que se tornaram fãs durante o programa. Um gesto inesperado de um fã marcou-a profundamente: «E quando saí, estava lá um senhor (...) e ele disse-me, olha, eu peço-lhe imensa desculpa, eu vi que você (...) eu quis-lhe trazer aqui uns bolos». Saiba mais em TVI Player