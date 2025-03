Lara recorda episódio caricato com Cláudio Ramos - Não pode perder a reação do apresentador!

Carla Anes

Hoje às 11:33

No «Dois às 10», Lara recorda um episódio caricato protagonizado por Cláudio Ramos. Este envolve um comentário sobre os participantes do Big Brother e a sua presença em festas. A história provocou gargalhadas no estúdio. Saiba mais em TVI Player