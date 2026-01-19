Lara teve uma convulsão aos 18 meses e ficou com paralisia cerebral

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente da pequena Lara, que até aos 18 meses era um bebé saudável. Uma convulsão inesperada, seguida de duas paragens cardiorrespiratórias, mudou para sempre o rumo da sua vida e da sua família. Um ano depois, veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Hoje, Lara não anda, não fala e é alimentada através de um botão gástrico, numa realidade marcada por desafios diários, amor incondicional e uma luta constante por qualidade de vida e inclusão.