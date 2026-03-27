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Laura almoçava na casa de banho da escola para fugir das colegas que lhe faziam bullying

No “Dois às 10”, conhecemos Laura, uma jovem de 19 anos que viveu mais de uma década marcada pelo bullying e pelo sentimento de rejeição. Entre episódios de automutilação e o recurso a comprimidos, acabou por ser diagnosticada com depressão, ansiedade e ataques de pânico. Hoje, continua em acompanhamento e medicação, numa luta diária pela sua recuperação.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 57min
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